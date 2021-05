Covid, le ultime notizie di oggi 20 maggio 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – In Italia sono più di 9 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 20 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 07.15 – Vaccino Pfizer a fascia 12-15 anni, “ok Ema il 28 maggio” – Vaccino anti covid Pfizer anche ai 12-15enni, previsto il via libera dell’Ema per il 28 maggio prossimo. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question Time alla Camera sulle iniziative per la vaccinazione dei minori contro Covid-19. “Il nostro auspicio e le informazioni di cui siamo in possesso – ha spiegato il ministro – ci portano a ritenere che il 28 maggio l’Ema darà l’ok al vaccino Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. È un fatto molto importante quello di allargare ad altre fasce d’età le vaccinazioni” contro Covid-19.

Ore 07.00 – Vaccini: Russia approva la produzione di Sputnik in Serbia – L’Istituto nazionale russo di epidemiologia e microbiologia Gamaleja ha approvato la qualità del vaccino Sputnik V prodotto nei laboratori dell’Istituto di ricerca Torlak di Belgrado, dando così il via libera alla futura produzione in serie del vaccino russo in Serbia. L’annuncio è stato fatto in un incontro che il direttore dell’Istituto Gamaleja Aleksandr Ginzburg ha avuto oggi a Mosca con Nenad Popovic, ministro serbo per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica.

Ore 06.00 – Dl Sostegni approvato alla Camera – Via libera definitivo dell’Aula della Camera al decreto legge Sostegni, il provvedimento finanziato con i 32 miliardi dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento nel gennaio scorso e che interviene, prioritariamente, con nuovi ristori a favore delle imprese svincolando gli interventi dai codici Ateco. I voti a favore sono stati 375, nessun contrario, 45 gli astenuti.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Il bollettino – Secondo il consueto bollettino del Ministero della Salute, in Italia si segnalano 5.506 nuovi casi di Covid-19 e 149 decessi legati alla pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 287.256 tamponi e 13.929 persone sono state dichiarate guarite. Il tasso di positività è all’1,9%, a fronte dell’1,7% di ieri, quando erano stati segnalati 4.452 nuovi casi. Ad oggi i positivi al Covid-19 in Italia sono 306.730. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 70 nuovi ingressi in terapia intensiva, mentre il saldo tra entrate e uscite è negativo: -46 rispetto a ieri. Leggi il bollettino integrale.

Covid, ultime notizie – Il green pass italiano verrà rilasciato già dopo la prima dose di vaccino – Il green pass viene rilasciato già dopo la prima dose di vaccino, ed è valido dal quindicesimo giorno successivo fino al completamento del ciclo vaccinale. Lo prevede il Decreto Covid pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. “La certificazione verde Covid-19 – si legge nell’articolo 14 – ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale”. Tuttavia la certificazione “è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”.

India, 4.529 morti: mai così tanti in 24 ore nel mondo – Nuovo triste primate per l’India travolta dalla seconda ondata di coronavirus. Nelle ultime 24 ore, 4.529 persone sono morte a causa del Covid-19, mai così tante vittime erano state registrate in un un giorno nel mondo dall’inizio della pandemia. Il precedente record, 4.475, era stato segnato dagli Stati Uniti.

