Coprifuoco e riaperture, pronte le nuove misure del Governo

Il pressing dei partiti sul Governo in tema di coprifuoco e riaperture si fa sempre più insistente e con oggi si apre una settimana decisiva in questo senso. Le scelte definitive saranno fatte solo dopo il monitoraggio di venerdì ma sembra ormai scontato l’allungamento delle uscite serali (anche se il sottosegretario Sileri ritiene che il nuovo orario non scatterà prima di 15 giorni) così come la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Mentre per i ricevimenti dei matrimoni si parla di metà giugno.

Tra le novità più rilevanti c’è lo slittamento dell’orario del coprifuoco che dalle 22 potrebbe essere spostato alle 24. Una sorta di step intermedio che – se i dati lo permettono – dovrebbe condurre alla completa abolizione della misura restrittiva. Il sottosegretario alla Salute Sileri, però, ritiene che servano due settimane per verificare i numeri e dunque si potrebbe arrivare a lunedì 24. “Resistiamo ancora qualche settimana e riapriremo anche i locali la sera, anche al chiuso – dice Sileri – Se continuiamo con questi numeri sui vaccinati, tra 15 giorni si potrà spostare il coprifuoco in avanti”.

“Per avere tutta l’Italia in bianco dovremo aspettare che vaccinazione sia più avanti. Succederà quando avremo almeno 30 milioni italiani ricevuto prima dose. lo mi aspetto che spossa succedere a metà giugno”, spiega ancora Sileri nel colloquio di oggi con il Corriere della Sera e Il Messaggero. Nel quale però precisa che c’è anche un’altra necessità impellente: “Questa estate dovremo fare di tutto per convincere anche i più giovani a vaccinarsi. Se la circolazione continua, si rischia la nascita di nuove varianti, anche in Italia. Vanno vaccinati anche i più giovani”.

Sempre questa settimana, la cabina di regia dovrebbe comunicare la data per la ripartenza del settore wedding, nonostante le pressioni degli operatori del comparto, non sarebbe prima della metà di giugno. Nei giorni scorsi la Conferenza delle Regioni ha stilato un nuovo più stringente protocollo per garantire in sicurezza banchetti e danze.

Piscine pubbliche e private all’aperto riaprono sabato in tutte le regioni gialle, ma sul tavolo del governo c’è la pressante richiesta dei governatori di anticipare a metà maggio anche la ripartenza delle palestre, al momento fissata per l’1 giugno. Si chiede anche che venga decisa la data per la riapertura delle piscine al chiuso, che dovrebbe essere equiparata a quella delle palestre.