Vacanze al mare: il calendario della riaperture delle spiagge, regione per regione

In alcune Regioni gli stabilimenti balneari hanno già riaperto, in altre si apprestano a farlo nelle prossime settimane. Sicilia e Sardegna condizionate dal colore arancione

L’estate 2021 ormai si avvicina e sono tanti gli italiani che si chiedono quando riapriranno le spiagge, magari per programmare in tempo le loro vacanze in qualche zona del nostro Paese. L’Italia, che non ha niente da invidiare alle altre nazioni quando si tratta di località sul mare, attende dunque il via ufficiale per gli stabilimenti balneari, che per il secondo anno di fila saranno alle prese con le restrizioni imposte dell’emergenza Covid. Il governo, sul punto, non ha individuato una data precisa, preferendo demandare la decisione alle singole Regioni. Vediamo quindi il calendario per le riaperture delle spiagge Regione per Regione.

Le Regioni che hanno già riaperto le spiagge

A fare da apripista per la riapertura delle spiagge è stata la Campania, seguita da alcuni comuni del Lazio. La Regione governata da Vincenzo De Luca è ripartita già il 26 aprile, mentre il Lazio ha dato il via libera agli stabilimenti dal primo maggio, con molte località che, in virtù di alcune ordinanze comunali, sono già ripartite. Tra queste ci sono San Felice Circeo, Ponza e Sperlonga (domani, 8 maggio, toccherà a Sabaudia, il 15 a Ostia, Fiumicino, Fondi e Gaeta).

Dalla mappa del Sindacato italiano balneari (Sib), pubblicata sul Sole 24 Ore, emerge che anche la Liguria ha dato l’ok alla riapertura delle spiagge, ma non tutti gli stabilimenti si sono attivati. Anche in Toscana alcuni sono già aperti, e altri attenderanno ancora qualche giorno. Per quanto riguarda invece l’Emilia-Romagna, è già attivo il 30-40 per cento dei lidi della riviera ha riaperto, mentre gli altri apriranno nelle prossime settimane.

Quando riapriranno le altre Regioni

La maggior parte delle altre Regioni costiere si appresta a riaprire le spiagge per lo più intorno alla metà di maggio. La Puglia punta a riaprire gli stabilimenti balneari a partire dal 15 maggio, mentre il Veneto vuole ripartire già dal weekend che sta arrivando, almeno per i primi lidi (a Chioggia, Jesolo e Caorle). Il primo giugno è il giorno in cui inizierà la stagione in Abruzzo, e nel primo weekend di giugno si riaprirà anche nelle Marche.

Sicilia e Sardegna attendono di tornare in giallo

Sicilia e Sardegna sono ancora entrambe “arancioni”: la prima punta al 16 maggio per la ripartenza degli stabilimenti, nella seconda teoricamente la stagione è aperta dal primo maggio, ma la maggior parte degli stabilimenti non aprirà prima del ritorno dell’isola in giallo, tra il 10 e il 17 maggio.

