Una ragazza di 23 anni, tirocinante in Psicologia clinica, ha ricevuto sei dosi di vaccino Pfizer in un’unica soluzione. Uno sbaglio grossolano avvenuto sabato mattina al Nuovo ospedale apuano (Noa) di Massa. Dopo la puntura l’addetto alla vaccinazione ha quasi avuto un malore.

La ragazza arriva, con tutta la documentazione necessaria, consenso informato in primis e si sottopone alla iniezione. Solo che chi le somministra il vaccino inietta l’intera fiala che contiene non una, ma ben sei dosi. Quella fiala, infatti, deve essere utilizzata, seguendo precise istruzioni e tacchette, per sei diversi pazienti.

La giovane donna viene accompagnata all’uscita e le viene chiesto di aspettare. Poco dopo la comunicazione: “Abbiamo sbagliato, ci dispiace. Le abbiamo iniettato tutta la fiala di vaccino, pari a sei dosi”. È stato quindi deciso un ricovero precauzionale per monitorare le condizioni che allo stato sono buone. La 23enne, che secondo quanto riporta La Nazione è stata trattata con tachipirina, ha avuto mal di testa.

La ragazza ha trascorso la notte in ospedale e le sue condizioni di salute sono stabili, la 23enne non ha manifestato, fino ad ora, nessun effetto collaterale e nessuna reazione allergica. A La Nazione la madre della dottoressa spiega: “Mi sembra del tutto evidente che c’è stato un grossolano errore da parte di chi ha gestito la vaccinazione di mia figlia. Errore che, peraltro, è stato ammesso immediatamente dal personale sanitario e dai medici presenti al momento dell’iniezione, Peraltro mi preme sottolineare che la nostra famiglia è assolutamente a favore della vaccinazione, mia figlia ha aderito alla campagna in maniera convinta. Il problema, in questo caso, non è legato al vaccino in sé per sé, quanto piuttosto all’errata preparazione, che ha fatto sì che a mia figlia venissero inoculate sei dosi di Pfizer. Adesso non resta che sperare che non ci siano reazioni avverse di particolare gravità. Di certo ci attendiamo le scuse dell’Asl che a stasera non si è manifestata in maniera ufficiale”.

