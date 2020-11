Il Vaticano indaga sul like del profilo di Papa Francesco a una modella brasiliana

Il Vaticano ha annunciato che sta indagando sul “like” partito dall’account ufficiale Instagram di Papa Francesco e apposto sulla foto di una modella brasiliana, Natalia Garibotto, seminuda. “Possiamo escludere che il ‘mi piace’ provenga dalla Santa Sede, e ci siamo rivolti a Instagram per avere spiegazioni”, ha detto ieri al Guardian un portavoce del Vaticano.

Non è ancora chiaro quando sia stato apposto il like sulla foto della donna, che era stata postata su Instagram il 6 ottobre. La notizia è emersa venerdì, prima che il “mi piace” fosse rimosso dalla pagina. All’inizio, l’ipotesi era che qualcuno in Vaticano avesse usato l’account ufficiale del Pontefice, “Franciscus”, per mettere un mi piace, ma ora la Santa Sede esclude che il “like” sia opera di qualcuno che lavora nella Santa Sede e, per questo, ha chiesto spiegazioni direttamente al social network.

Secondo quanto riporta la Bbc, fonti vicine all’ufficio stampa vaticano hanno detto martedì all’Agenzia di stampa cattolica che l’account era “gestito da una squadra di dipendenti” e che ora era in corso un’indagine interna. La notizia aveva suscitato ilarità sui social e la reazione ironica della modella, che aveva commentato: “Almeno andrò in paradiso”.