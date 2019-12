Omicidio Sacchi, intercettazione di Del Grosso: “Prendo quella cosa e glieli levo tutti e settanta” | AUDIO

Omicidio Luca Sacchi, intercettazione di Del Grosso: “Prendo quella cosa e glieli levo tutti e settanta”

Dopo il video che mostra gli istanti precedenti e immediatamente successivi all’omicidio di Luca Sacchi, è stato diffuso anche l’audio di un’intercettazione in cui Valerio Del Grosso, il giovane arrestato con l’accusa di aver ucciso il personal trainer romano, dialoga con l’amico Marcello De Propris, anche lui finito in cella.

“Ascoltami, sto con un amico mio che conosci, bello fulminato… ma se invece io vengo a prendermi quella ‘cosa’ che mi hai detto ieri e glieli levo tutti e settanta? Poi ti faccio un bel regalo…”, dice Del Grosso nell’audio.

Il riferimento sarebbe alla pistola che sarebbe stata fornita a Del Grosso da De Propris.

Lo scorso 12 dicembre il gip di Roma ha notificato un provvedimento di custodia cautelare in carcere a Armando De Propris, padre di Marcello. All’uomo,in carcere per possesso di droga, i pm contestano la detenzione illegale della pistola calibro 38, mai trovata, utilizzata da Del Grosso. Per il gip “l’ipotesi investigativa è che l’arma fornita da Marcello De Propris a Del Grosso sia stata data al primo dal padre”.

Luca Sacchi, 24 anni, è stato ucciso da un colpo di pistola il 23 ottobre scorso nel quartiere Appio Latino, a Roma. La fidanzata di Luca, Anastasiya Kylemnyk, secondo gli inquirenti avrebbe avuto dosi di droga già confezionate nel portafogli di e diverse schede telefoniche.

