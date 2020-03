Zingaretti: “Sono guarito dal Coronavirus, ora tutti uniti per sconfiggere la bestia”

“Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare sono risultato negativo ai due tamponi consecutivi. Ho passato delle brutte giornate ma sono guarito, ce l’ho fatta”. Lo ha annunciato in un video sul suo profilo Facebook Nicola Zingaretti, segretario del Pd, che nelle scorse settimane aveva contratto il Coronavirus. Il leader dei dem e presidente della Regione Lazio aveva comunicato di essere stato contagiato dal Covid-19 il 7 marzo sempre con un video sui social: “È arrivato: anche io ho il Coronavirus”, erano state le sue parole.

Oggi, 30 marzo, dopo più di tre settimane Zingaretti è riuscito a sconfiggere il virus che sta mietendo vittime in tutto il mondo. “Grazie a tutti gli operatori della sanità – dice il segretario Pd nella diretta – a chi mi è stato vicino in questi giorni a cominciare dalla mia famiglia. Il mio primo pensiero va ai deceduti, a coloro che non ce l’hanno fatta e alle loro famiglie che stanno soffrendo in questo momento drammatico e ovviamente a tutti coloro che sono in cura”.

“Il mondo – ha poi proseguito Zingaretti – sta vivendo un dramma che non ha eguali nella storia moderna e l’Italia è stata la prima democrazia occidentale a dover affrontare questa situazione con scelte molto radicali per la prima volta dal dopoguerra”. Secondo il governatore del Lazio per superare questo momento drammatico e tragico “c’è un grande bisogno di unità” perché “tutte e tutti abbiamo bisogno degli altri”. Zingaretti ha poi definito il Covid-19 una bestia da sconfiggere: “Ora uniti dobbiamo sconfiggere questa bestia, aiutando le persone e le famiglie, sostenendo le imprese e da subito dobbiamo cominciare a immaginare insieme l’Italia che verrà. Ci vediamo presto – ha concluso Zingaretti – per continuare questa battaglia e riprendere a ricostruire questo nostro bellissimo Paese”.

