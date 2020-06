Festeggiamenti Coppa Italia a Napoli, De Magistris: “Ha vinto il contagio della felicità”

“Ha vinto il contagio della felicità”, così il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha commentato nel corso del programma Coffe Break i festeggiamenti dei tifosi per la vittoria della Coppa Italia ieri sera. Un argomento che tiene banco da quando i fan della squadra partenopea sono scesi in strada e hanno riempito le piazze violando le norme anti-Covid. Proprio nella Regione governata da Vincenzo De Luca, eretto a controllore e “maresciallo” dell’ordine e della disciplina anti contagio in Campania.

Ma per De Magistris, si è trattato di una reazione forse inevitabile alla vittoria della Coppa Italia a Napoli, e non così rischiosa. Quando il presentatore della trasmissione andata in onda su La7 oggi, giovedì 18 giugno, ha menzionato la possibilità che i comportamenti adottati potrebbero causare un aumento di contagi, il primo cittadino ha replicato: “Non credo”. Intanto, a Torino, lo stadio Olimpico dove la squadra di Gennaro Gattuso si è aggiudicata il premio, era deserto. Ancora nessuna reazione da parte del governatore De Luca.

I festeggiamenti per la Coppa Italia a Napoli – VIDEO

