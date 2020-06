Lutto per Rino Gattuso, morta a soli 37 anni la sorella Francesca

Lutto per Gattuso, morta a soli 37 anni la sorella Francesca

Dramma per l’allenatore del Napoli Rino Gattuso: a soli 37 anni è morta la sorella Francesca. La donna si trovava a Gallarate, in provincia di Varese, dove era stata ricoverata dopo che a febbraio aveva avuto un malore. Operata d’urgenza e ricoverata in terapia intensiva, si è improvvisamente aggravata nelle ultime ore.

L’allenatore ed ex bandiera del Milan, appresa la tragica notizia, ha immediatamente lasciato gli allenamenti della sua squadra a Castel Volturno per partire verso la Lombardia. A febbraio, quando la donna ebbe il malore, Rino Gattuso era corso da lei al termine di Sampdoria-Napoli, lasciando le interviste post-partita al suo vice Riccio.

Il Milan, squadra in cui Gattuso ha trascorso tanti anni da calciatore e da allenatore, ha espresso il proprio cordoglio sul proprio sito ufficiale: “La famiglia Gattuso è e sarà sempre nel cuore del Milan. Il sorriso e la comunicativa di Francesca Gattuso, sorella del nostro campione e nostro ex allenatore Rino, lasceranno una traccia indelebile a Milanello e nei nostri cuori. Non passava giorno senza che il Centro sportivo rossonero non si informasse sulle sue condizioni di salute. Francesca ha lavorato per 14 anni nel Milan, con il Milan e per il Milan. Rino le aveva trasmesso la passione per Milanello e lei stessa ha sempre tenuti ben stretti a sé i valori rossoneri. Per tutto il club la sua scomparsa è un dolore immenso, ma nella nostra memoria conserveremo tantissimo del cuore e del sorriso di Francesca. Al nostro caro Rino e a tutta la famiglia Gattuso le condoglianze più commosse, fraterne e sentite”.

Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca. pic.twitter.com/h6CEFrzAUz — AC Milan (@acmilan) June 2, 2020

