Morto Marcello Abbado, compositore e pianista fratello di Claudio

É morto a 93 anni Marcello Abbado, celebre compositore e pianista fratello di Claudio, direttore d’orchestra scomparso nel gennaio 2014. Marcello, che si è spento nella sua casa di Stresa, sul Lago Maggiore, era un artista molto stimato nell’ambiente della musica classica. Nel corso della sua vita aveva portato avanti una doppia carriera, lavorando sia come compositore che come docente. Tra il ’58 e il ’66 aveva diretto il Conservatorio di Musica di Piacenza, mentre nei sei anni successivi era passato alla direzione del Conservatorio di Pesaro. Più tardi, tra il 1972 e il 1996, aveva avuto il grande onore di diventare direttore del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

All’inizio degli anni ’90 aveva creato, con Vladimir Delman, l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, della quale ha assunto la direzione fino al 1996. Membro del Texas Piano Institute degli Stati Uniti e della Japan Piano Teachers Association di Tokyo, era l’unico italiano ad essere parte di questa associazione giapponese. Milanese, classe 1926, Marcello era figlio di musicisti e, in generale, è cresciuto con l’amore che gli è stato trasmesso per questa arte. Fin da piccolo ha iniziato a studiare pianoforte e nel 1944 si è diplomato, mentre tre anni più tardi ha conseguito anche il diploma in composizione. In seguito è iniziata la sua carriera concertistica e Marcello Abbado è approdato nei teatri più importanti del mondo. Note le sue collaborazioni con il Maestro Guido Cantelli e il compositore Paul Hindemith, mentre più di recente aveva scritto i balletti “Scena senza Storia” e “Hawai 2000”.

