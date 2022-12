Dalla Regina Elisabetta ai giornalisti morti in Ucraina: ecco i grandi nomi che abbiamo perso nel 2022

Brent Renaud

Giornalista, documentarista e regista statunitense, stava riportando la fuga dei civili dalla città di Irpin, in Ucraina, quando è stato raggiunto alla nuca da un colpo d’arma da fuoco esploso dai soldati russi, il 13 marzo 2022. È stato il primo giornalista occidentale a perdere la vita durante il conflitto.

Olivia Newton-John

L’attrice britannica ha fatto ballare il pubblico di tutto il mondo sulle note di “You’re the one that I want” insieme a John Travolta nel film musicale Grease, in cui interpretava il ruolo di Sandy al fianco di un gruppo di liceali ribelli. È morta l’8 agosto del 2022.

Angela Lansbury

L’attrice britannica naturalizzata americana ha interpretato per anni la leggendaria Jessica Fletcher, l’insegnante e scrittrice di gialli che grazie alla sua curiosità e al suo fiuto riesce a risolvere, a volte per caso, i più complicati casi di omicidio nella serie tv cult “La Signora in giallo”. Viene ricordata anche per aver interpretato il ruolo di Eglantine Price nel film fantasy “Pomi d’ottone e manici di scopa”. È morta a Los Angeles l’11 ottobre scorso all’età di 96 anni.