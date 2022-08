È morta Olivia Newton-John: la star di “Grease” aveva 73 anni

L’attrice Olivia Newton-John è morta all’età di 73 anni. Lo ha annunciato il marito, John Easterling, in una nota sottolineando che l’artista è deceduta “serenamente nella suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici”. L’indimenticabile Sandy in “Grease” ha combattuto contro un cancro al seno per oltre 30 anni.

“Olivia – ha scritto – è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione curativa e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con il Fondo Olivia Newton-John Foundation, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro. Al posto dei fiori, la famiglia chiede che qualsiasi donazione sia fatta in sua memoria alla @onjfoundation”.