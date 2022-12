Lutto nel mondo del calcio: è morto Pelé, la leggenda del Brasile aveva 82 anni

È morto Pelé: è stato uno dei più grandi calciatori della storia

Grave lutto nel mondo del calcio: è morto all’età di 82 anni Pelé, uno dei più grandi giocatori della storia. La leggenda del Brasile era malato da tempo e le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime settimane. A comunicare la notizia del decesso è stata la figlia di O Rei.

Pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento, Pelé era nato a Três Corações il 23 ottobre del 1940. Figlio dell’ex calciatore Dondinho e di Maria Celeste Arantes, Pelé ha iniziato a giocare a calcio con tutto ciò che trovava: calzini, stracci avvolti con la carta o con frutti di mango dato che non aveva i soldi per potersi comprare un pallone.

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del calcio con il Bauru, squadra dilettantistica della cittadina in cui si era trasferito con i suoi genitori quando aveva 5 anni, dopo essere stato notato da un dirigente del Santos, nel 1956, a soli a 15 anni, approda alle giovanili della società calcistica brasiliana.

Il calciatore fa il suo esordio in prima squadra nel corso di un’amichevole in cui sigla anche una rete per poi entrare a far parte stabilmente della prima squadra a partire dal 1957, anno in cui, a soli 16 anni, diviene e il capocannoniere del Campionato Paulista.

Dieci mesi dopo aver firmato il suo primo contratto professionistico il ragazzo fu anche convocato in Nazionale. Ed è proprio con la nazionale brasiliana che Pelé diventerà una vera e propria leggenda del mondo del calcio.

Con il Brasile, infatti, Pelé vince tra Campionati del Mondo da assoluto protagonista: nel 1958 in Svezia, nel 1962 in Cile e nel 1970 in Messico.

La sua carriera è stata legata indissolubile al Santos, squadra con la quale ha disputato 19 stagioni, mettendo a segno ben 568 reti, e con la quale ha vinto 10 titoli paulisti, 5 Taça Brasil consecutive dal 1961 al 1965, record del calcio brasiliano, 3 Tornei Rio-San Paolo, una Taça de Prata, 2 Coppe Libertadores, 2 Coppe Intercontinentali e una Supercoppa dei Campioni Intercontinentali.

Dopo aver annunciato il ritiro nel 1975, l’anno seguente tornò al calcio giocato nella fila dei New York Cosmos, squadra della North American Soccer League.

Pelé militò nella squadra americana per tre stagioni per poi ritirarsi definitivamente dal calcio nel 1977. Il centravanti appese gli scarpini al chiodo con 1.281 gol, che gli valsero il titolo di più grande goleador della storia del calcio.