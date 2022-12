Le condizioni di Pelé peggiorano, trascorrerà il Natale in ospedale: “Il tumore sta progredendo”

Le condizioni di salute della leggenda del calcio brasiliano Pelé stanno peggiorando. Lo riferiscono fonti dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove il campione è ricoverato ormai dal 29 novembre per un tumore al colon.

Secondo l’ultimo bollettino medico il cancro “sta progredendo con disfunzioni a reni e cuore”. Passerà il Natale in reparto, sotto attenta osservazione dei sanitari.

“Ha bisogno di maggiori cure per trattare l’insufficienza renale e cardiaca”, fanno sapere i medici. Dal suo letto di ospedale aveva mandato un messaggio ai suoi connazionali in occasione dei mondiali in Qatar: “Guarderò la partita da qui all’ospedale e tiferò per ciascuno di voi. Siamo uniti in questo viaggio. Buona fortuna al nostro Brasile”.

Alla notizia della vittoria dell’Argentina si è complimentato: “Congratulazioni Argentina! Diego sta sicuramente sorridendo in questo momento”.

Sabato 3 dicembre si era diffusa la notizia secondo cui il suo corpo non stava rispondendo più alla chemioterapia, suscitando grande preoccupazione tra gli appassionati di calcio.

Lui stesso smentì le notizie pessimiste sulle sue condizioni il giorno dopo pubblicando la cartella medica dell’ospedale in cui si leggeva che il suo stato di salute era “stabile” e che la risposta all’infezione respiratoria delle scorse ore era “buona”.

Pochi minuti prima della pubblicazione del bollettino medico, due delle figlie di Pelé, Kely Nascimento e Flavia Arantes, avevano annunciato che il padre avrebbe trascorso il Natale in ospedale.

“Il nostro Natale a casa è saltato. Abbiamo deciso con i medici che, per vari motivi, è meglio restare qui, con tutte le cure fornite dalla nostra nuova famiglia l’Albert Einstein hospital”, si legge in un messaggio sui social. “Trasformeremo questa stanza in un sambodromo (è uno scherzo) – aggiungono – e faremo anche delle caipirinha (non è uno scherzo)”.