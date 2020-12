Milano, consigliere comunale M5S beccato mentre fa la doccia in videoconferenza

Gaffe in videoconferenza del consigliere di Milano M5S

Il consigliere comunale di Milano Gianluca Corrado, del Movimento Cinque Stelle, è incorso in una tipica gaffe da smart working: quando si è collegato con la commissione ambiente di cui fa parte, si è scordato si disattivare la telecamera, così i colleghi lo hanno potuto osservare in video conferenza mentre era in bagno a farsi la doccia. Sull’ennesimo incidente da smart working istituzionale, Corrado si è difeso così. “Ieri mattina ero in Tribunale per un’udienza, sono tornato a casa di corsa per seguire la commissione, ho tolto la giacca e la cravatta e mentre seguivo i lavori mi sono dato una sciacquata perché poi dovevo tornare in Tribunale. Per sbaglio ho lasciato la telecamera accesa mentre mi trovavo in bagno. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso, ma sinceramente ho visto di peggio”, ha detto il consigliere in quota M5S al quotidiano “il Giorno” definendo una “cappellata” l’accaduto ma respingendo le accuse di scarso rispetto per l’istituzione.

La gaffe del deputato argentino in videoconferenza

La gaffe del consigliere di Milano non è la prima del genere che si è verificata nel corso della pandemia. La più grave ha riguardato forse l’argentino Juan Ameri, costretto a dimettersi dopo che era stato sorpreso in atteggiamenti intimi con una donna durante la riunione online del parlamento.

