I 30 medici albanesi sono arrivati a Bergamo | FOTO e VIDEO

Sono arrivati in Italia i 30 medici albanesi per dare un aiuto all’Italia nell’emergenza Coronavirus. I medici sono atterrati sabato 28 marzo a Roma e sono stati trasferiti tutti a Bergamo, la città italiana che registra il più alto numero di morti di Covid-19.

L’arrivo del personale sanitario dall’Albania è il risultato di un colloquio avvenuto venerdì 27 marzo tra il premier albanese Edi Rama e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e segue la linea tracciata dalla Farnesina della ricerca di solidarietà e aiuti internazionali come già avvenuto con Russia e Cina.

I medici albanesi resteranno in Italia un mese e saranno pagati dall’Albania. Secondo le indiscrezioni il premier Rama ha dichiarato “non poteva vedere l’Italia così in difficoltà” e ha parlato di aiuti perché “loro amano l’Italia”. “I medici salvano vite e in questo momento come Paese stiamo riscoprendo il valore più importante che è la vita”, ha dichiarato Di Maio.

