Maneskin, Damiano e Thomas si baciano in diretta tv in Polonia: “L’amore non è mai sbagliato”

Il frontman dei Måneskin, Damiano David, ha baciato in bocca il chitarrista del gruppo Thomas Raggi, nel corso della diretta televisiva del Polsat SuperHit Festiwal 2021, organizzato in Polonia, dove gli attacchi discriminatori, l’arresto di attivisti Lgbtqia+ e i divieti alle marce del Pride sono ancora all’ordine del giorno.

Il gesto, alla fine della canzone “I wanna be your slave”, arriva proprio nel giorno della Parata dell’orgoglio, che l’accettazione sociale e l’auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non-binarie e queer, dei relativi diritti civili e legali.

Equal rights for the LGBTQIA+ community 🏳️‍🌈.

We think that everyone should be allowed to do this without any fear.

We think that everyone should be completely free to be whoever the fuck they want.

Thank you Poland, LOVE IS NEVER WRONG 💜 pic.twitter.com/dmbFukYQEK

— ManeskinOfficial (@thisismaneskin) June 26, 2021