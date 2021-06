È inarrestabile il successo dei Maneskin. Dopo la vittoria in Italia a Sanremo e quella in Europa agli Eurovision, la giovanissima band romana ha conquistato la fama negli Stati Uniti dove, in sole 3 settimane, hanno guadagnato la vetta della Hot Hard Rock Chart di Billboard con il brano “I wanna be your slave“.

La canzone dei Maneskin ha raggiunto il primo posto della classifica grazie a 2,3 milioni di stream negli Stati Uniti, il 44% in più rispetto alla settimana precedente, e 500 vendite, 32% in più. “I wanna be your slave” è entrata alla posizione numero 10 della classifica “Global Excl. U.S.” che conteggia i dati mondiali al netto di quelli statunitensi: tutto questo grazie a 29,6 milioni di stream e 2.300 download.