Il New York Times si chiede se i Maneskin possono conquistare il mondo

A tre settimane dal trionfo all’Eurovision 2021, il successo dei Maneskin è stato coronato anche dalle classifiche internazionali. Alla rockband italiana è dedicato un articolo del New York Times, pubblicato oggi e firmato da Elisabetta Povoledo. Secondo il quotidiano statunitense, il gruppo potrebbe raggiungere il difficile obiettivo di diventare un “successo a lungo termine” dell’Eurovision.

“Quando il gruppo rock dei Maneskin ha vinto l’Eurovision Song Contest di quest’anno, era poco conosciuto fuori dall’Italia”, si legge nell’articolo. “Poi la competizione ha catapultato la band davanti a 180 milioni di spettatori e ha portato la loro canzone vincitrice “Zitti e Buoni”, nella top 10 globale di Spotify, un’assoluta novità per una band italiana”.

Maneskin, the Italian rock band that won Eurovision, has found fans around the world since its powerhouse performance at the competition in May.

The band hopes to become something rare: a long-term Eurovision success story.https://t.co/ikZwEqGUx8 pic.twitter.com/CauDWI0Vsw

