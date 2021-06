Da quattro anni è la fidanzata di Damiano David, il bello e carismatico cantante dei Maneskin, la band vincitrice dell’Eurovision Song Contest, anche se la loro storia è stata ufficializzata da poco. Giorgia Soleri, modella e influencer, rispondendo su Instagram alle domande dei follower, ha rivelato di avere un orientamento ‘fluido’, ovvero di essere ugualmente attratta dagli uomini e dalle donne.

Nonostante, come detto, la relazione con Damiano duri da quattro anni, solo dopo la vittoria all’Eurovision i due hanno deciso di rendere noto il loro amore. Da quel momento evidentemente Giorgia Soleri ha avuto una maggiore visibilità e ha attirato le curiosità di tanti fan. Proprio tramite i social, la modella – nota anche per il suo impegno per chi come lei soffre di vulvodinia – ha chiarito: “Non ho mai detto di essere omosessuale. Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce…”. Ed entrando più nel merito sul tema del suo orientamento sessuale ha aggiunto: “Sono bisessuale”.

Giorgia ha dunque deciso di uscire allo scoperto e, sempre rispondendo ai fan, non si è tirata indietro neanche quando le hanno chiesto se ufficializzare la storia d’amore con il popolare cantante dei Maneskin fosse in linea con il suo “femminismo”: “Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione, che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente… perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”.

Musica / I Maneskin dicono addio alla storica manager: “Avete deciso di proseguire da soli, ho il cuore spezzato” Spettacoli / Victoria dei Maneskin: “Ho sofferto di attacchi di panico. C’era qualcosa di rotto in me”

In una recente intervista, rispondendo alle dichiarazioni di Emma Marrone, Damiano aveva ammesso di avere dei privilegi in quanto maschio: “Se io faccio tanto sesso sono un figo e Vic (la bassista de Maneskin, ndr) una puttana, dove io mi mostro forte sono un leader e Vic una dispotica e rompipalle, che ha successo perché è bona. Le molestie che subisco non sono paragonabili a quelle che vive una donna, i commenti sulla mia estetica non vanno a insinuare nulla sulla mia professionalità e la mia competenza, mentre le donne sono vittime di questo tipo di pensiero in maniera sistemica”.

Leggi anche: 1. Eurovision, il momento del trionfo dei Maneskin / 2. Eurovision, Damiano dei Maneskin accusato di aver sniffato cocaina in diretta. La replica: “Non uso droghe” / 3. Maneskin: “Ma quale cocaina? Damiano beve a malapena la birra”