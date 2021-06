Victoria dei Maneskin: “Ho sofferto di attacchi di panico. C’era qualcosa di rotto in me”

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, la band che ha vinto l’Eurovision Song Contest 2021 con il brano “Zitti e buoni”, si racconta in un’intervista a Elle.

Classe 2000, la musicista è nata a Roma il 28 aprile. Ha 21 anni. Occhi azzurri, capelli biondi, viso angelico e con un’anima rock, Victoria ha conquistato tutti sin dalle prime apparizioni a X Factor, il palco del talent di Sky che ha dato visibilità ai quattro giovani rocker romani.

“Le cose che mi fanno più soffrire ho imparato a non mascherarle“, dice Victoria nell’intervista raccontando gli attacchi di panico che la colpivano quando era più piccola. “Ero una ragazza spensierata, a 14 anni mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola. C’era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo” […] Ne sono uscita grazie a una terapia, alla famiglia e agli amici, ma è comunque da sola che impari a gestire certe voragini“.

Ricordando l’infanzia, la bassista dice anche: “Soffrivo di certe rigide distinzioni tra maschile e femminile: a 6 anni avevo proprio il rifiuto per tutte le cose ‘da bambina’: facevo skate, tenevo i capelli corti, mi vestivo da maschio. Non indossavo gonne, non perché non mi piacessero, ma per reclamare la chance di essere me stessa. Il rock ha incarnato quello slancio di libertà”.

E dei Maneskin dice: “Io e la band siamo un gruppo, siamo amici, viviamo tutto insieme. Però restiamo quattro persone diverse: ognuno di noi ha paure e ambizioni tutte sue. Ognuno ha il suo ruolo, ma ce li scambiamo, non siamo competitivi. Cioè, io sì, ma solo nei giochi da tavolo: lì, pur di vincere, baro”.

