Victoria De Angelis, chi è la bassista dei Maneskin: età, carriera, vita privata, fidanzato, origini, genitori, Instagram

Chi è Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, la band che ha vinto l’Eurovision Song Contest 2021 con il brano Zitti e buoni? Classe 2000, la musicista è nata a Roma il 28 aprile. Ha dunque appena 21 anni. Occhi azzurri, capelli biondi, viso angelico e con un’anima rock, Victoria ha conquistato tutti sin dalle prime apparizioni a X Factor, il palco del talent di Sky che ha dato visibilità ai quattro giovani rocker romani.

Non tutti sanno che Victoria De Angelis ha origini danesi. Sua mamma infatti è danese mentre il papà è italiano. All’età di otto anni inizia a suonare la chitarra, mentre durante le scuole medie frequenta anche una scuola di musica, iniziando nel mentre a suonare il basso, che diventerà il suo più fedele amico. Da bambina, inoltre, Victoria aveva una grande passione per lo skateboard.

Ai tempi del liceo la bassista conosce il chitarrista Thomas Raggi, con il quale fonda i Maneskin. Alla band successivamente si uniscono Damiano David e Ethan Torchio. In merito alla prima band formata con Thomas, Victoria De Angelis ha dichiarato nel libro “Maneskin – Vogliamo prenderci tutto”: “Ci chiamavamo Psycho Playground. Però sia la voce sia la batteria erano da buttare”.

Poi l’incontro con Damiano, che diventa il cantante della band: “Ho incontrato Thomas e con lui abbiamo cambiato un sacco di cantanti. Non ci convinceva nessuno. A un certo punto avevamo trovato una ragazza brava, ma viveva fuori Roma e non riusciva a incastrare gli impegni. In quel momento si è rifatto vivo Damiano. Mi ha scritto che voleva fare sul serio: non era più una pippa, era migliorato. Poi ecco Ethan, trovato mettendo un avviso sul gruppo Facebook Ricerca musicisti a Roma”.

È stata proprio Victoria inoltre a scegliere il nome Maneskin: lei come detto è di origini danesi, per cui prima della partecipazione ad un contest, ha proposto una serie di parole in danese. Maneskin, che significa “Chiaro di luna”, è piaciuto a tutti ed è poi rimasto come nome ufficiale della band. Dopo tanta gavetta “per strada”, esibendosi a via del Corso a Roma o in altri piccoli concerti improvvisati, la svolta per la loro carriera arriva nel 2017 quando partecipano a X Factor, ottenendo il secondo posto.

Contemporaneamente esce il loro primo EP, Chosen, che contiene il singolo omonimo e che viene certificato doppio disco di platino. Il 23 marzo 2018 pubblicano il loro secondo singolo, Morirò da re, che ottiene un successo pazzesco. Il 28 settembre dello stesso anno, Victoria De Angelis e i Maneskin pubblicano il brano Torna a casa, che riscuote un enorme successo e che ad oggi è una delle loro canzoni più amate. Il pezzo anticipa il primo album della band, Il ballo della vita. Per presentare il disco, in alcuni cinema italiani il 24 ottobre viene proiettato il docufilm This Is Maneskin, il cui incasso è stato di 74.306€ con 6.428 biglietti venduti.

Il 30 ottobre 2020 Victoria De Angelis e i Maneskin pubblicano il singolo Vent’anni, primo estratto dal loro secondo album in studio, Teatro d’ira Vol.1, in uscita il 19 marzo 2021. Si fanno conoscere dal grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo 2021, che vincono con il brano Zitti e buoni. Un successo storico per la band rock che li porta alla finale dell’Eurovision 2021. Anche sul palco di Rotterdam arriva per la band romana una straordinaria vittoria in una competizione musicale che l’Italia non conquistava da 31 anni.

Vita privata: chi è il fidanzato

Non si sa molto sulla vita privata della bassista, se non che è legata da una splendida amicizia a Ethan, Thomas e Damiano. Al momento dovrebbe essere single. In passato si è vociferato su una presunta relazione tra Victoria e il cantante del gruppo, Damiano. I due i sono sempre professati amici ammettendo di avere un rapporto speciale. “Non siamo mai stati insieme, ma è vero che abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa. Ci vogliamo bene”, ha raccontato Victoria a Cosmopolitan nel 2019. Inoltre recentemente Damiano ha presentato la sua nuova fidanzata, Giorgia Soleri. Su Instagram Victoria De Angelis pubblica spesso foto insieme agli altri membri dei Maneskin ed è seguita da oltre 800mila persone.

