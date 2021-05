Chi è Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin

“Dopo 4 anni si può dire, no?” così Damiano David dei Maneskin (22 anni) è uscito allo scoperto e ha svelato l’identità della sua fidanzata Giorgia Soleri attraverso una storia Instagram. I due sono fidanzati da più di 4 anni e nonostante la riservatezza di entrambi, in molti avevano già ipotizzato potesse essere proprio lei la compagna dell’amatissimo cantante. Ma chi è Giorgia Soleri?

Giorgia Soleri, 25 anni, è una modella e influencer. Su Instagram conta più di 130mila follower. Nella sua biografia social si legge: “Poso, amo, mostro il cu*o su Instagram e mangio amatriciana, nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste”. La fidanzata del romano Damiano viene da Milano ma si è trasferita a Roma nel 2020. Nata nel gennaio 1996, ha frequentato un istituto magistrale a Sesto San Giovanni (Milano).

Conosciuta anche per alcune pubblicità, Giorgia Soleri ha recitato nell’ultimo spot della birra Moretti. Sul suo profilo Instagram, la fidanzata di Damiano pubblica i suoi numerosi shooting fotografici e parla anche di argomenti delicati e personali come quello della sua malattia, la vulvodinia, e di sua mamma, paziente oncologica.

Nei mesi di lockdown la giovane influencer ha raccontato: “Purtroppo mi trovavo a Napoli e non potevo permettermi 1 mese di hotel. Inoltre se fossi tornata a Milano sarei stata da sola dato che abito a 30 km dalla città. La mia famiglia, compresa mia mamma, è chiusa in casa. Come sapete è una paziente oncologica e quindi non può permettersi di rischiare il contagio per cui mi trovo a Roma, ho dovuto scegliere”.

E della sua malattia, invece, ne ha parlato nell’ottobre 2020. Nella didascalia della foto Giorgia Soleri scriveva: “Vi ho parlato della mia malattia, ora ve la mostro. La chiamano ‘malattia invisibile’ ma io ricordo con estrema precisione tutte le rinunce e le limitazioni a cui mi ha costretta. […] Questa foto è stata scattata in una delle infinite notti che in questi 8 anni sono state interrotte da dolore, brividi urla e lacrime, e che mi hanno rovinato la vita. Mi sono sentita dire di tutto, che sono pazza, ansiosa, frigida, bugiarda, che ho paura del sesso, che dovrei masturbarmi di più. La parte peggiore è l’estrema solitudine in cui vieni buttata, giudicata da chi hai intorno e incompresa da chi dovrebbe trovare una diagnosi”. Infine ha concluso: “Ho scoperto di non essere sola, ma che le donne affette da questa patologia sono tantissime. Non siamo colpevoli, non siamo rotte e non siamo difettose. Siamo malate e meritiamo comprensione e rispetto #vulvodinia”.

