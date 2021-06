Damiano risponde ad Emma Marrone: “Ha ragione. Da maschio sono privilegiato”

Damiano risponde ad Emma: “Ha ragione. Da maschio sono privilegiato”

Damiano, frontman dei Maneskin, risponde alle critiche sull’Eurovision mosse da Emma Marrone, che in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Ai miei tempi mi hanno massacrato per un paio di shorts, ma se Damiano porta i tacchi va bene”.

“Da maschio sono privilegiato”, ha ammesso Damiano in un’intervista con Vanity Fair. “Emma sgancia la bomba: il giudizio facile contro il femminile è più feroce, costante, svilente”, ha aggiunto. “Se io faccio tanto sesso sono un figo e Vic una puttana. Dove io mi mostro forte sono un leader e Vic una dispotica e rompipalle, che ha successo perché è bona. Da maschio sono privilegiato”.

“I commenti sulla mia estetica sono incentrati solo sulla mia estetica e non vanno a insinuare nulla sulla mia professionalità e la mia competenza, mentre le donne sono vittime di questo tipo di pensiero in maniera sistemica. Certo, mi è successo di ritrovarmi dal niente con una che tirandomi a sé per un selfie mi ha iniziato a leccare la faccia… ‘Ma che vuoi, me l’hai chiesto?’. Il consenso esiste, ed è doveroso”, ha concluso il cantante.