Maltempo, esondato il lago di Como: acqua nelle strade

L’ondata eccezionale di maltempo che si sta abbattendo su gran parte dell’Italia non ha risparmiato neanche il lago di Como, che nella mattinata di oggi – domenica 24 novembre 2019 – è esondato.

L’acqua ha invaso la strada in piazza Cavour, provocando molte preoccupazioni nei cittadini, come si può evincere dalla foto pubblicata su Facebook dal giornalista Nino Emilio Borgese. In queste ore la polizia locale e la Protezione civile hanno provveduto a posizionare le passerelle pedonali per attraversare il lungolago e dei coni di sicurezza davanti alle caditoie del marciapiedi a lago. La diga foranea e la ex biglietteria, invece, sono state chiuse.

Le previsioni meteo di oggi

Per tutto il pomeriggio, adesso, una squadra della Protezione civile rimarrà in piazza Cavour per monitorare la situazione. La pioggia, nel frattempo, continua a cadere abbondantemente e non accenna a smettere. Già nei giorni scorsi era stata paventata la possibilità che il lago di Como esondasse, visto che il livello delle acque era pericolosamente salito di circa dieci centrimetri.

Momenti di grande paura, quelli in seguito all’esondazione del lago di Como, che si aggiungono a quelli vissuti in quasi tutto il resto del Nord Italia: da Torino, allagata, alle frane che hanno interessato la Liguria (e in particolare il viadotto dell’autostrada A6 tra Savona e Torino), fino alle acque del Po che hanno superato il livello di guardia.

Crolla viadotto dell’autostrada A6: tutti gli ultimi aggiornamenti

Potrebbero interessarti Crollo viadotto A6, il sindaco di Savona a Tpi: “Gravi danni alle strade, domani scuole chiuse” Crollo viadotto autostrada A6, un testimone a TPI: "È franata la terra e ha portato via i pilastri" Maltempo, crolla viadotto autostrada A6 Savona-Torino

Maltempo, il Po supera il livello di guardia. Torino allagata, paura in Liguria: frane e 122 sfollati

Maltempo, allagamenti ed esondazioni a Genova, 19 sfollati