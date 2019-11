Previsioni meteo di oggi, 24 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 24 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 24 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi domenica 24 novembre 2019 | NORD

Al Nord è previsto un cielo molto nuvoloso su tutte le regioni e anche sull’Emilia Romagna occidentale, con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, intense ed abbondanti soprattutto sulle aree montuose piemontesi e sulla Liguria.

Presenza anche di neve al mattino sulle relative alpi a oltre 1500 metri con quota neve in ulteriore rialzo nel corso della giornata.

Nel resto del Nord, sarà presente una nuvolosità compatta, meno consistente su basso Veneto e restante Emilia-Romagna, con rovesci diffusi sulle zone montuose e a carattere sparso altrove.

CENTRO E SARDEGNA

Le previsioni meteo al Centro prevedono molte nubi un po’ ovunque con fenomeni sparsi, diffusi su Toscana, Lazio e Umbria Occidentale. Temporaleschi lungo le coste tirreniche al mattino, ma ridurranno nel pomeriggio, quando invece saranno più intensi sul versante adriatico, con fenomeno localmente copiosi su Marche e Abruzzo Settentrionale in nottata.

Previsioni meteo oggi domenica 24 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud e in Sicilia il maltempo sarà diffuso un po’ dappertutto. Piogge, rovesci e temporali non daranno scampo a nessuno, anzi, saranno ancora più intense al mattino su Sicilia e Regioni Occidentali. Dal pomeriggio, peggiorerà anche sul settore ionico.

TEMPERATURE

Le minime saranno in calo su Liguria, Appennino Emiliano, Sardegna e lungo le coste tirreniche. In aumento sul restante Nord e regioni meridionali peninsulari.

Le massime invece in diminuzione sulle coste venete, regionali centrali peninsulari e al Sud, in lieve rialzo invece sulla pianura padana.

Previsioni meteo oggi domenica 24 novembre 2019 | VENTI

I venti, da moderati passeranno a forti nordoccidentali su Sardegna, occidentali sulla Sicilia e tendenti a divenire sudorientali sulle aree ioniche e adriatiche.

Da deboli passeranno a moderati orientali sulla pianura padana, settentrionali sulla Liguria con locali rinforzi.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, i mari da agitati passeranno a molto agitati nel canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Ionio orientale e Adriatico centrosettentrionale.

Agitati i restanti Ionio e Adriatico, da mossi a molto mossi il Tirreno e Mar Ligure.

