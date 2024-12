Previsioni Meteo per Capodanno, dal 31 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025, in Italia

La Notte di San Silvestro 2024 sarà asciutta e serena sull’Italia. Parola del meteorologo del portale www.iLMeteo.it Lorenzo Tedici e del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, che confermano una fine 2024 e un inizio 2025 all’insegna dell’anticiclone delle Azzorre.

Un’alta pressione che però, in inverno, non comporta solo stabilità ma anche l’insorgenza di nebbie, con un deciso peggioramento previsto in val Padana e nelle valli del Centro Italia. Al di là di questo però, il tempo si manterrà buono anche in montagna, con temperature sopra la media del periodo tranne in alcuni casi.

Le previsioni de Il Meteo.it

“Il 2025 si aprirà ancora con l’alta pressione: attenzione solo alle nebbie fino al mattino e a qualche addensamento in più anche in Toscana”, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. “La prima perturbazione del nuovo anno è prevista tra Giovedì (2 gennaio, ndr) e Venerdì (3 gennaio, ndr) con qualche fenomeno sulle Alpi, sulle Isole Maggiori e tra Toscana e Lazio”.

In seguito, prosegue il meteorologo, “dovremo monitorare bene la situazione in quanto questo nuovo anno si aprirà con molta incertezza meteorologica: intorno all’Epifania è probabile un diffuso calo delle temperature, ma ancora mancano dettagli e conferme”.

“Le prossime ore vedranno un sole prevalente salvo foschie al Nord e sulle regioni adriatiche; è previsto un aumento delle nubi in Liguria e sulla Sardegna meridionale”, continua l’esperto. “Tutti questi addensamenti saranno associati a possibile pioviggine, localizzata e poco impattante: il brindisi di mezzanotte sarà ottimo per tutti”.

Buone notizie insomma. “Il cin-cin di Torino sarà in prevalenza stellato con 1°C, a Milano, Bologna e Venezia la notte sarà in compagnia della nebbia e 2-3°C, a Firenze vivremo un brindisi tranquillo con 4°C tra stelle e poche nubi, a Roma più nubi con 7°C, a Napoli foschia e 9°C a mezzanotte”, conclude Tedici. “Infine, a Cagliari il cielo potrebbe essere un po’ più grigio con 12°C, mentre sul resto del Paese sono previsti cieli sereni con 3 gradi a L’Aquila, 7°C a Bari, 10-11°C a Reggio Calabria, Catania e Palermo”.

Il bollettino dell’Aeronautica militare

“Prima settimana che ci introduce al nuovo anno con pressione in diminuzione al Nord e in crescita al meridione”, spiega il Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare nel suo bollettino che copre il periodo fino a domenica 5 gennaio 2025.

“Le piogge conseguentemente, saranno con buona probabilità al di sopra della media su Alpi occidentali, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, mentre saranno sotto la media su Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale; valori invece tipici della media del periodo sul resto del Paese”, prosegue il bollettino. “Le temperature segnano un’anomalia positiva, a eccezione di Alpi e Prealpi occidentali, rilievi lombardi, Triveneto, Abruzzo, Molise, Sardegna e Sicilia occidentale, dove saranno allineate ai range tipici”.