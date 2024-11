Le previsioni Meteo per la giornata di domani, 14 novembre 2024, in Italia

Previsioni Meteo domani, 14 novembre 2024, in Italia

Per la giornata di domani, giovedì 14 novembre 2024, il meteo in Italia prevede variabilità e temperature in lieve calo. Le condizioni saranno generalmente più stabili al Nord-Ovest, con cieli prevalentemente sereni, mentre sul Nord-Est e lungo il medio-alto Tirreno si attendono passaggi nuvolosi e possibili piovaschi locali, specialmente in Romagna. Sul resto del Paese si osserverà un aumento della nuvolosità con alcune precipitazioni, in particolare al mattino nelle regioni più meridionali e nel pomeriggio sulla Sardegna e lungo la fascia adriatica centrale.

Inoltre, sulle aree appenniniche del Centro-Sud, in particolare su Abruzzo e Molise, la quota neve potrebbe scendere fino a circa 1300 metri. Le temperature massime caleranno soprattutto al Centro-Nord, mentre nelle regioni meridionali, in particolare su Calabria e nelle isole maggiori, permarrà un clima mite. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali, in rinforzo su mari e regioni del Centro-Sud.