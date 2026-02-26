Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:10
Meteo

Meteo, prossima settimana: cambia tutto, anticiclone in declino: dove torna la pioggia

Meteo Italia prossima settimana Tpi.it (Credits AGF)
La prossima settimana si preannuncia come una fase di transizione meteorologica significativa, con un cambiamento nella circolazione alle quote stratosferiche che avrà ripercussioni anche in troposfera.

In particolare, il vortice polare subirà un fenomeno di split, ossia si dividerà in due lobi distinti, uno situato sul Canada e l’altro sulla Siberia. Questa configurazione stratosferica è tipica di scenari che vedono la formazione di due saccature fredde profonde nelle stesse posizioni e un anticiclone di blocco che si colloca tra di esse.

Il processo di adattamento della dinamica stratosferica alle quote inferiori richiederà circa una settimana, il che significa che la prossima settimana vedrà una progressiva modifica delle figure bariche dominanti.

Sebbene i modelli matematici abbiano difficoltà nel determinare con precisione la posizione esatta di queste figure, sembra che l’anticiclone continuerà a prevalere sul centro-sud dell’Europa. L’unico possibile ostacolo a questa stabilità sarà l’avanzamento di una depressione atlantica che si sta evolvendo tra il Portogallo e la Spagna. Questo sistema potrebbe dirigersi verso il settore delle Baleari, con il rischio di portare un parziale peggioramento del tempo anche sulle regioni italiane.

Meteo Italia
Italia Meteo cambia tutto Credits AGF

Meteo 5-6 Marzo: la situazione in Italia

Il probabilismo meteorologico suggerisce che la depressione atlantica avrà delle possibilità di impattare sul nostro Paese verso la fine della settimana, con un possibile peggioramento delle condizioni meteo durante il weekend del 7-8 marzo.

Le piogge potrebbero interessare soprattutto le regioni più occidentali, in particolare la Sardegna, il Nordovest e le centrali tirreniche, mentre le altre zone potrebbero restare relativamente protette.

Tuttavia, questo peggioramento non implica che l’intera settimana sarà caratterizzata da tempo instabile. La maggior parte dei giorni, infatti, vedrà condizioni soleggiate e stabili, sebbene con qualche eccezione. Su litorali, pianure e valli continueranno a manifestarsi nebbie e nubi basse, mentre il sole sarà più presente nelle aree montuose, dove il tempo sarà più limpido e terso.

Temperature: poco cambiamento, ma diminuzione in quota

Dal punto di vista termico, non si prevedono grandi variazioni. Inizialmente, si registrerà una leggera diminuzione delle temperature in montagna, ma i valori saranno generalmente stazionari nelle altre zone. Pertanto, la settimana si conferma come una fase di stabilità climatica, con la sola eccezione di un possibile peggioramento nel fine settimana, a causa dell’avanzata della depressione atlantica.

