Meteo, che agosto sarà? Prepariamoci a giornate roventi

Sarà un agosto molto caldo. I meteorologi non hanno dubbi: le temperature saranno roventi per gran parte del mese, anche se non si raggiungeranno i picchi record del 2021. Alcuni temporali abbasseranno le temperature al Nord, mentre al Centro-Sud proseguirà ancora per settimane la grande calura. “I primi tre giorni di agosto saranno temporaleschi al Nord, in particolare venerdì 2”, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, secondo quanto riporta Il Corriere.

“Il Nord vivrà un’alternanza di clima rovente, specie nelle pianure, con temporali violenti e grandinate locali. Le regioni centrali, e in particolare Roma dove si potranno toccare picchi di 38-39 gradi, la prossima settimana patiranno temperature fino a 3-5 gradi sopra le medie per periodo, mentre quelle meridionali avranno giornate di 1-3 oltre le medie, con punte fino a 44 °C nelle aree interne di Sicilia e Sardegna”.

L’anticiclone africano ha provocato l’aumento della temperatura del mare, che in certe zone ha raggiunto livelli paragonabili a quelli che si rinvengono nel Golfo del Messico e nel Mar Rosso. “Acque così calde hanno provocato morie di pesci e lo sviluppo di mucillaggini”, spiega Tedici. “Le notti tropicali, che nelle nostre città hanno avuto un aumento negli ultimi anni, rischiano di diventare la normalità. Anzi, dobbiamo iniziare a parlare di notti supertropicali, con temperature minime che non scendono sotto i 30 gradi”, spiega ancora il meteorologo.