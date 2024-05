Ci aspetta un weekend quasi estivo, ma la prossima settimana torna il maltempo

Per il weekend dell’11-12 maggio ci aspettano giorni di sole e temperature alte quasi ovunque in Italia, ma la prossima settimana è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare al Nord. Queste le previsioni degli esperti del sito IlMeteo.it.

Sabato 11 maggio ci sarà bel tempo su gran parte del Paese, anche se non mancheranno temporali pomeridiani sui rilievi di Calabria e Basilicata, sulle aree più orientali della Sicilia e sulle Alpi. Le temperature dovrebbero essere piacevoli su tutto lo Stivale.

Domenica 12 maggio le note instabili sulle regioni del Sud dovrebbero esaurirsi mentre si faranno più frequenti i temporali sulle Alpi, in particolare tra il tardo pomeriggio e la serata, quando localmente potrebbero spingersi fino alle alte pianure. Al Sud e sulle Isole Maggiori sono attese temperature da inizio estate con punte prossime ai 30 gradi, mentre al Centro e sulla Valle Padana le massime oscilleranno tra i 25 e i 27.

Come detto, però, la prossima settimana tornerà il maltempo, soprattutto al Nord e al Centro: un insidioso ciclone si avvicinerà infatti all’Italia dando il via all’ennesima perturbazione di questa prima parte di primavera

Le previsioni meteo indicano piogge e temporali al Nord, in particolare durante le giornate di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio. Secondo IlMeteo.it, non si possono escludere fenomeni estremi a livello locale, come trombe d’aria e grandinate.

Al contempo, tuttavia, si prevede una risalita di una massa d’aria molto calda, proveniente direttamente dal deserto del Sahara, che si espanderà su tutte le nostre regioni centro-meridionali. Su questi settori sono previste temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo con punte massime fin verso i 30/35 gradi su Sicilia, Calabria e Puglia. L’Italia si ritroverà dunque verosimilmente divisa in due sul fronte meteo: il Nord subirà l’ennesima forte ondata di maltempo, mentre il Sud vivrà giornate pienamente estive.

