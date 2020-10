Ladispoli, picchiato da 2 fratelli pugili perché non li invita a una festa: ragazzo perde un occhio

Un 28enne di Ladispoli ha perso un occhio dopo essere stato aggredito e picchiato da due ragazzi che lo incolpavano di non averli invitati a una festa. L’episodio è accaduto la sera del 20 luglio scorso. I due ragazzi, entrambi pugili, insieme al cognato, sono stati arrestati stamattina dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia per lesioni personali gravissime. Secondo quanto ricostruito, la vittima conosceva gli aggressori poiché iscritti alla stessa palestra.

Le indagini sono scattate dalla denuncia presentata dalla vittima a fine luglio ai carabinieri della stazione di Ladispoli. Quella sera il ragazzo era in compagnia della fidanzata quando ha incontrato la sorella degli aggressori che li ha avvisati di essere in compagnia del 28enne. Così i due fratelli si sono recati sul posto e l’hanno aggredito improvvisamente mentre la sorella (indagata per violenza privata) impediva alla fidanzata di intervenire in suo aiuto.

Secondo quanto ricostruito, uno dei due fratelli nutriva rancore nei confronti del 28enne perché, dopo aver interrotto il rapporto di amicizia con lui per i suoi comportamenti, non li avrebbe invitati a una festa. Dopo tale “affronto” uno dei fratelli avrebbe minacciato con messaggi la vittima, fino alla sera del pestaggio. Uno degli arrestati ha precedenti per reati conto la persona, contro il patrimonio e per uso di stupefacenti.

