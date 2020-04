Milano, giovane infermiera si suicida impiccandosi: “Lavorava in un reparto Covid”

Milano, giovane infermiera si suicida: “Lavorava in un reparto Coronavirus”

Si registra un nuovo suicidio tra il personale sanitario impegnato nella lotta contro il Coronavirus: si tratta di Mary Monteleone, una giovane infermiera del reparto di pneumologia dell’Ospedale San Carlo di Milano. Il tragico evento si è verificato nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 2020 e a ritrovarne il corpo impiccato è stato uno dei due figli adolescenti.

Nelle ultime settimane Mary lavorava in uno dei reparti COVID-19 aperti presso la struttura ospedaliera, secondo una riorganizzazione che, per far fronte alla pandemia, ha modificato le composizioni dei vari reparti. Mary era stata spostata dalla pneumologia e, a quanto riferito dai colleghi, anche nel suo ultimo pomeriggio di lavoro era stata in servizio “in un reparto di quelli brutti, dove molti vanno a morire”, come riferisce una collega.

Tuttavia, non è ancora chiaro se il suo gesto sia legato a problemi personali oppure al trauma del contatto diretto con un virus che sta mettendo a dura prova anche il personale più esperto: “Sono vent’anni che mi occupo di Pronto Soccorso, ma una cosa così non l’avevo mai vista”, spiega a TPI uno dei colleghi interpellati.

Mary viene descritta da tutti coloro che la conoscevano come una persona molto riservata, che raccontava poco della sua vita privata, ma sempre gentile e sorridente, oltre che una grande lavoratrice. Nessuno si sarebbe mai aspettato da lei un gesto del genere e in particolare i colleghi del 5B, il reparto di pneumologia, sono lacerati dall’improvvisa perdita, così come tutti i conoscenti con i quali ne abbiamo parlato.

Diversi di loro hanno anche ammesso che nell’ospedale serpeggia una certa preoccupazione per i possibili esiti della graduale riapertura delle attività in Lombardia, come previsto a partire dalla prossima settimana. Al fine di fornire un supporto emotivo a chi si trova in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus, l’ASST Santi Paolo e Carlo ha già da tempo inaugurato un servizio particolare: una stanza dove potersi rilassare con musica di sottofondo e luci soffuse, nonché, se richiesta, la presenza di uno psicologo.

