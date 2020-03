“Tu con l’uncino, io con la benda conquistiamo il mondo”: la forza di Gessica Notaro e Valentina Pitzalis

Lo scambio di battute di Gessica Notaro e Valentina Pitzalis su Instagram

Valentina Pitzalis e Gessica Notaro sono solo due delle 88 donne vittime di violenza che si registrano ogni giorno in Italia. L’ultimo report “Questo non è amore” diffuso dalla Polizia di Stato con i dati aggiornati al 2019, ci dice che nel nostro Paese ogni 15 minuti una donna subisce violenza da parte di uomini. Sfigurata dal fuoco la prima e sfregiata con l’acido la seconda, Valentina Pitzalis e Gessica Notaro sono diventate un simbolo della lotta alla violenza sulle donne e nel corso del tempo sono diventate anche grandi amiche.

E proprio sotto l’ultima foto Instagram di Valentina le due si sono scambiate messaggi di amicizia, solidarietà e vicinanza.

“Tanti mi chiedono: ‘Ma come fai ad andare avanti? Dove hai trovato la forza?’. La risposta è sempre la stessa! Grazie all’affetto della mia famiglia, dei miei amici e dei miei angeli che mi seguono e mi supportano sempre. La forza più grande però, l’ho trovata nell’autoironia e questa foto ne è decisamente la prova! Risale al 2012. Mio nipote, che all’epoca aveva 12 anni, mi aveva costruito la meravigliosa protesi che vedete e appena l’ho indossata ho iniziato a cantare : Sono o non sono il capitano uncino???”, scrive Valentina Pitzalis su Instagram nella didascalia di una vecchia foto postata recentemente.

E Gessica Notaro risponde: “Tu con L’uncino e io con la benda siam pronte per conquistare il mondo!!!! Ti voglio bene amica mia”. “Si, io l’ho pensata e tu l’hai scritto. Ti lovvo moltissimo”, chiude Valentina Pitzalis.

Due donne coraggiose e forti, un grande esempio hanno scritto i follower che hanno lasciato anche diversi messaggi di stima sotto la foto. Proprio Gessica Notaro, in un’intervista a TPI, aveva raccontato come ci si risolleva dall’avere subito un’aggressione come quella che ha subito lei: “Con tanta pazienza, apprezzando i miglioramenti quotidiani, cercando di mettersi in testa che non è una malattia che non si sa come va a finire. È una situazione in cui, se ci si cura, le condizioni possono migliorare. Io sono stata molto più fortunata di altre, prima o poi dovrò migliorare”.

Leggi anche: 1. L’intervista di TPI a Gessica Notaro: “Io, sfregiata con l’acido dal mio ex compagno, vi racconto come si rinasce dopo aver perso tutto”.

