Gessita Notaro e il dramma del fratello suicida

Gessica Notaro si racconta e, nell’appuntamento Rai pomeridiano di Vieni da me, rivela il dramma del fratello morto suicida. “Mio fratello si è tolto la vita”, ha detto la donna a una Caterina Balivo commossa dalle sue parole.

È successo qualche anno fa, quando Gessica aveva appena venti anni. Modella e attivista per i diritti delle donne, Gessica da Caterina Balivo ripercorre, non senza sofferenza, i punti cruciali della sua esistenza, prima di quel drammatico giorno del 2017, quando il suo ex fidanzato la sfregiò per sempre con l’acido.

“Mio fratello purtroppo non c’è più. Tutto è successo otto mesi dopo la morte di mio padre. È stata una sua scelta. Ancora non sappiamo perché ha preso questa decisione. Naturalmente mi sono fatta tante domande. Avevo solo vent’anni“, ha detto Gessica Notaro.

Gessica Notaro pubblica 2 foto scattate subito dopo l’aggressione con l’acido

Di fronte a Caterina Balivo, Gessica non ha potuto non affrontare il momento dell’aggressione da parte del suo ex, ma prima si sofferma sulla relazione che aveva con lui. Quella con il suo ex fidanzato era una storia chiaramente malata culminata con un’aggressione che avrebbe segnato per sempre la vita della modella.

“Pensavo di essere innamorata, ma ora so che era dipendenza affettiva”, ha detto Gessica Notaro alla padrona di casa. “L’amore fa stare bene, non fa stare male. I manipolatori ti isolano dagli altri, ti fanno credere di non essere abbastanza. Attaccano le donne forti e indipendenti, perché nutrono complessi interiori”, ha continuato ancora la modella.

“In quel periodo non ero più io, ho perso sette chili. Poi mi ha chiesto di sposarlo, ma io ho pensato che mio padre non avrebbe approvato. Papà avrebbe voluto qualcuno che mi accudisse come aveva fatto lui e sono andata via. Lui non ha accettato il rifiuto e mi ha iniziato a seguire. L’ho denunciato più volte e alla fine mi ha aggredito”, ha raccontato Gessica, lanciando un messaggio forte a tutte quelle donne che convivono ogni giorno con la violenza.

A queste parole, Caterina Balivo si è mostrata mostra con gli occhi lucidi, commossa per il messaggio di Gessica. Ma lei, forte, ha cercato di rassicurarla: “Non dobbiamo piangere”. La vita va avanti e a volte riserva una felicità inaspettata, come quella che oggi Gessica finalmente sta vivendo con il suo fidanzato Marco.