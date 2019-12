Gessica Notaro si opera all’occhio e si toglie la benda su Facebook | VIDEO

È un giorno importantissimo quello di oggi, lunedì 16 dicembre, per Gessica Notaro: la showgirl di Rimini, sfregiata nel 2017 dall’allora fidanzato Edson Tavares, si opera all’occhio sinistro, rimasto lesionato in seguito all’aggressione.

L’ex concorrente di Miss Italia ha dato l’annuncio ai suoi follower sul proprio account Facebook, con un video girato direttamente all’interno dell’ospedale Bufalini di Cesena dove si trova ricoverata: “Sono in pre-sala operatoria. Oggi non è un vero e proprio intervento – chiarisce Gessica Notaro – ma è un giorno particolare perché oggi devono tagliare nel mezzo le due palpebre che sono state cucite in questi due anni, per vedere che succede all’interno dell’occhio”.

“Non è la svolta decisiva – ha continuato la showgirl – ma ci avviciniamo. Mi sembrava giusto, visto che siamo arrivati a questo punto… e vi racconto dopo come è andata”. A quel punto, però, Gessica Notaro si toglie gli occhiali, la cui lente sinistra era stata coperta da una benda, per mostrare l’occhio lesionato.

Sotto il video, non mancano messaggi di grande incoraggiamento nei confronti della ragazza: “Sei stupenda, incrociamo le dita”, scrive un’utente. O ancora: “Sei meravigliosa, non arrenderti mai, abbiamo imparato a volerti bene, un fortissimo abbraccio con tutto il cuore. Andrà benissimo, vedrai. Un passo alla volta si fa tutto”.

