Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:23
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Esposto contro Fedez per la strofa shock su Sinner: “Istigazione all’odio razziale”

Immagine di copertina

La canzone del rapper finisce in procura

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

La strofa shock di Fedez su Jannik Sinner finisce in procura: il consigliere comunale di Bolzano Giuseppe Martucci, esponente di Fratelli d’Italia, ha infatti presentato un esposto ipotizzando il reato di propaganda e istigazione all’odio razziale. “Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione. Non possiamo permettere che un linguaggio che evoca il razzismo e l’odio venga normalizzato da figure pubbliche” ha dichiarato Martucci. Il riferimento è alla strofa della nuova canzone del rapper che recita: “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.

La frase aveva scatenato numerose polemiche alle quali il cantante aveva successivamente replicato alla trasmissione radiofonica La Zanzara: “La storia di Sinner? Prima di tutto diciamo che fa parte del rap analizzare l’attualità e quello che ci circonda. Io ho solo scritto un piccolo verso, ma non ho mica offeso lui. Ho scritto dei video di Stefano De Martino, poi di Charlie Kirk e del Papa e ho chiuso con ‘l’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner, purosanque italiano con l’accento di Adolf Hitler’. Ma non è mica una critica a Jannik Sinner, al massimo è una critica e una riflessione sul fanatismo degli italiani”.

“Non ho mica paragonato o accostato Sinner a Hitler, ci mancherebbe, basta fare l’analisi del testo – ha aggiunto Fedez – Si chiama ironia ed è una canzone, non è assolutamente un attacco a Sinner, anche perché io non lo conosco e nemmeno mi interessa. Non mi interessa conoscerlo, nel senso che non lo seguo e non seguo il tennis”. La conversazione, poi, si è spostata sui guadagni del cantante e del tennista. Alla domanda su chi fosse più ricco tra i due Fedez ha risposto: “Molto più lui di me! Poi essendo monegasco (Sinner è residente nel Principato di Monaco ndr) paga anche molte meno tasse di me e questo è sicuro. Grande lui che sta a Monaco e paga poche tasse. Se potessi lo farei anche io”.

E ancora: “Se andare a Monaco per pagare meno tasse ti rende meno italiano? No! Però se vai lì, magari non hai tutto il diritto di mettere il becco su quello che succede in Italia, poi io andrei lo stesso a Montecarlo, però mi sentirei meno in diritto di pontificare e giudicare quello che fanno in Italia. A Sinner non importa nulla di come va l’Italia secondo me, lui è altoatesino, vive a Monaco. Non penso che voglia criticare o dire la sua su come va il nostro paese”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Brennero, Aldo Isi (AD RFI): “Orgogliosi di contribuire a una nuova mobilità europea”
Cronaca / Garlasco, la Bloodstain pattern analysis rivela una dinamica "profondamente diversa" del delitto
Cronaca / Bianca Balti e la depressione dopo il cancro: “Il cervello si è spento, non riuscivo più ad alzarmi”
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Brennero, Aldo Isi (AD RFI): “Orgogliosi di contribuire a una nuova mobilità europea”
Cronaca / Garlasco, la Bloodstain pattern analysis rivela una dinamica "profondamente diversa" del delitto
Cronaca / Bianca Balti e la depressione dopo il cancro: “Il cervello si è spento, non riuscivo più ad alzarmi”
Cronaca / Caso Raoul Bova, Federico Monzino indagato per tentata estorsione
Cronaca / ECO FEST 2025, Maria Giaconia (Trenitalia): “160 milioni di passeggeri all’anno utilizzano il biglietto digitale regionale”
Cronaca / Mattarella ricorda Willy Duarte e cita Martin Luther King: “Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza”
Cronaca / Neofascisti, dittatori e spie: Patricia Mayorga spiega a TPI l’alleanza tra Pinochet, Concutelli e Delle Chiaie
Cronaca / Fs rinnova la flotta dei treni diagnostici, Donnarumma: “Diamante 2.0 al centro del progetto”
Cronaca / Cosa rivela davvero il caso di Phica.eu sul maschilismo tossico in Italia
Cronaca / Il testamento di Giorgio Armani, alla Fondazione la proprietà della società
Ricerca