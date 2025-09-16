Icona app
Home » Spettacoli
Musica

Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Una strofa sul tennista italiano scatena le polemiche

di Niccolò Di Francesco
Fedez di nuovo nella bufera, questa volta per una strofa sul tennista Jannik Sinner. Il rapper, attualmente impegnato nei preparativi per il doppio concerto evento al Forum Assago di Milano, in programma il 19 e 20 settembre, ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram quello che sembrerebbe essere un nuovo brano in cui prende di mira diversi personaggi, da Elly Schlein a per l’appunto il tennista Jannik Sinner. “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler” è la strofa che ha subito scatenato numerose polemiche in rete.

Sui social, infatti, diversi utenti hanno iniziato a criticare duramente il cantante. “Io vorrei capire il processo mentale che ha portato Fedez a pensare che sarebbe stata una buona idea associare Jannik Sinner ad un dittatore che ha causato il genocidio della popolazione ebraica” ha scritto un utente. E ancora: “Segnalato da un amico, ho guardato la storia di Fedez. Ha scritto robe rivoltanti. E non è nemmeno la peggiore. Cosa non si fa per un po’ di celebrità”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
