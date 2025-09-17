Fedez replica alle critiche per la strofa su Sinner: “È monegasco e paga poche tasse, che gli frega dell’Italia?”

Travolto dalle critiche per una strofa su Jannik Sinner, Fedez replica alle polemiche e attacca nuovamente il tennista. Impegnato nei preparativi per il doppio concerto evento al Forum Assago di Milano, in programma il 19 e 20 settembre, il rapper ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram quello che sembrerebbe essere un nuovo brano in cui prende di mira diversi personaggi, da Elly Schlein a per l’appunto Jannik Sinner. “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler” è la strofa sul tennista che ha scatenato numerose polemiche in rete.

Interpellato dal programma radiofonico La Zanzara, però, il cantante ha spiegato che la sua strofa era ironica: “La storia di Sinner? Prima di tutto diciamo che fa parte del rap analizzare l’attualità e quello che ci circonda. Io ho solo scritto un piccolo verso, ma non ho mica offeso lui. Ho scritto dei video di Stefano De Martino, poi di Charlie Kirk e del Papa e ho chiuso con ‘l’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner, purosanque italiano con l’accento di Adolf Hitler’. Ma non è mica una critica a Jannik Sinner, al massimo è una critica e una riflessione sul fanatismo degli italiani”.

“Non ho mica paragonato o accostato Sinner a Hitler, ci mancherebbe, basta fare l’analisi del testo – ha aggiunto Fedez – Si chiama ironia ed è una canzone, non è assolutamente un attacco a Sinner, anche perché io non lo conosco e nemmeno mi interessa. Non mi interessa conoscerlo, nel senso che non lo seguo e non seguo il tennis”. La conversazione, poi, si è spostata sui guadagni del cantante e del tennista. Alla domanda su chi fosse più ricco tra i due Fedez ha risposto: “Molto più lui di me! Poi essendo monegasco (Sinner è residente nel Principato di Monaco ndr) paga anche molte meno tasse di me e questo è sicuro. Grande lui che sta a Monaco e paga poche tasse. Se potessi lo farei anche io”.

E ancora: “Se andare a Monaco per pagare meno tasse ti rende meno italiano? No! Però se vai lì, magari non hai tutto il diritto di mettere il becco su quello che succede in Italia, poi io andrei lo stesso a Montecarlo, però mi sentirei meno in diritto di pontificare e giudicare quello che fanno in Italia. A Sinner non importa nulla di come va l’Italia secondo me, lui è altoatesino, vive a Monaco. Non penso che voglia criticare o dire la sua su come va il nostro paese”.