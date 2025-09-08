Stefano De Martino e il video intimo con Caroline Tronelli: “Un uomo si vantava di averlo sul telefonino”

Amedeo Pantanella, l’investigatore privato ingaggiato da Stefano De Martino e dalla compagna Caroline Tronelli dopo il furto del video che mostra la coppia in “atteggiamenti amorosi“, è convinto di aver individuato lo “spione zero”, ovvero la persona da cui tutto è partito. Sarebbe, come racconta il Corriere della Sera, un uomo intercettato ad agosto sulla spiaggia di Diamante in provincia di Cosenza: “Quando la notizia ha cominciato a circolare in molti hanno contattato la famiglia della ragazza e anche me, sapendo che mi stavo occupando del caso e che sono in contatto con lei e con Stefano. Fra gli altri mi hanno chiamato anche amici che erano in vacanza in Calabria. Eravamo alle prime ore dello scandalo, le visualizzazioni erano ancora pochissime”.

“Io, da chiunque mi chiamava per segnalarmelo, ho preteso di sapere come avevano avuto o visto quel video: per creare una specie di catena di Sant’Antonio e provare a risalire a chi per primo lo ha diffuso. Un mio contatto che era a Diamante mi ha detto che lui non lo aveva scaricato ma copiato dal telefonino di una persona vicino di ombrellone che si vantava di averlo. In quella copia c’erano visualizzati alcuni dettagli che mi hanno fatto capire che quell’uomo poteva essere il diffusore numero uno sui social e via Whatsapp. E poi la persona che me lo segnalava mi ha raccontato cose dette da quest’uomo che mi hanno convinto ancora di più” ha raccontato l’uomo che però non ha un nome e cognome del sospettato: “Purtroppo no. Avevo chiesto ai miei collaboratori di bloccare il soggetto e chiamare le forze dell’ordine ma deve aver mangiato la foglia ed è scappato. Sparito. Non ha manco pagato l’ombrellone e il ristorante”.