I video intimi di Stefano De Martino e Caroline Tronelli finiscono online: hackerate le telecamere della casa

In rete circola un video intimo tra Stefano De Martino e la compagna Caroline Tronelli: nei giorni scorsi, infatti, era emersa la notizia che il sistema di videosorveglianza dell’abitazione della giovane era stato hackerato da alcuni pirati informatici che poi avevano diffuso online i filmati. Secondo quanto rivela La Repubblica, il conduttore avrebbe presentato un esposto alla procura di Roma e anche una denuncia alla polizia di Porto Cervo, dove si trova in vacanza. Nell’esposto si parla di “atteggiamenti amorosi” tra i due. Il presentatore ha scoperto tutto lo scorso 9 agosto quando è stato contattato da “utenti anonimi”. Il sistema di allarme installato nell’abitazione di Caroline Tronelli, secondo quanto rivelato nell’esposto, era collegato a un modem Sky, a sua volta collegato alla rete Tim.

Una volta venuta a conoscenza del fatto, la coppia ha ingaggiato un investigatore privato, il quale ha scoperto che il video era già stato caricato su più siti. Una volta rimosso, il filmato ha iniziato a circolare su Telegram. La coppia ha fatto sapere tramite l’avvocato Sergio Pisani che gli eventuali risarcimenti saranno devoluti in beneficenza, a favore dei bambini e per iniziative contro il cyberbullismo. Il Garante della privacy, intanto, ha disposto “l’immediata limitazione definitiva del relativo trattamento” sottolineando di aver “adottato un provvedimento di avvertimento circa il carattere presumibilmente illecito di ogni eventuale ulteriore diffusione dei medesimi filmati”.