Stefano De Martino vittima di un attacco hacker: pubblicati video privati con Caroline Tronelli

Stefano De Martino e la compagna Caroline Tronelli sono stati vittima di un attacco hacker: i pirati informatici, infatti, sono riusciti a violare il sistema informatico delle telecamere a circuito chiuso dell’abitazione per poi diffondere video intimi della coppia su chat WhatsApp e canali Telegram. I filmati mostrano momenti di vita privata della coppia. Sulla vicenda indaga la polizia postale: non è ancora chiaro se gli autori cercassero materiale a sfondo sessuale oppure dettagli utili per introdursi nell’appartamento di Tronelli. I materiali diffusi, finiti anche su siti esteri, sono stati intanto rimossi.

Sebbene Stefano De Martino e Caroline Tronelli non abbiano ufficializzato la loro relazione, i due sono stati immortalati in atteggiamenti intimi da diversi settimanali mentre trascorrevano le loro vacanze in Sardegna. Ma chi è Caroline Tronelli, la nuova fiamma di Stefano De Martino? È la figlia di Stefano Tronelli, imprenditore napoletano a capo della Tron Group Holding, società attiva nella consulenza strategica per grandi marchi italiani. Suo fratello, Francesco Tronelli, è CEO di un marchio di moda specializzato in abbigliamento balneare di fascia alta. Da tempo vicina alla famiglia De Martino, Caroline è diventata un’amica dell’ex ballerino e presentatore tv, volto di punta della Rai grazie al grande successo di Affari tuoi.