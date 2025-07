Le immagini dei paparazzi sembrano lasciare poco spazio ai dubbi. Stefano De Martino ha una nuova fiamma. Si tratta di Caroline Tronelli. I due sono stati immortalati durante una fuga romantica al largo della Sardegna, tra sguardi complici, abbracci e baci decisamente incandescenti. Un feeling, quello tra Stefano e la bella Caroline, che sembra andare oltre il semplice flirt estivo.

A immortalare la coppia è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato in esclusiva una serie di scatti. Nelle immagini si vede De Martino, 35 anni, lasciarsi andare a effusioni con Caroline Tronelli, 22, a bordo di una barca. Una passione vissuta alla luce del sole, e che i paparazzi hanno subito immortalato.

Ma chi è Caroline Tronelli, la nuova fiamma di Stefano De Martino? È la figlia di Stefano Tronelli, imprenditore napoletano a capo della Tron Group Holding, società attiva nella consulenza strategica per grandi marchi italiani. Suo fratello, Francesco Tronelli, è CEO di un marchio di moda specializzato in abbigliamento balneare di fascia alta. Da tempo vicina alla famiglia De Martino, Caroline è diventata un’amica dell’ex ballerino e presentatore tv, volto di punta della Rai grazie al grande successo di Affari tuoi. Prima della fuga romantica con Caroline, De Martino era stato avvistato a Porto Cervo con Belen Rodriguez e il figlio Santiago. Adesso nel cuore di Stefano sembra esserci spazio per un nuovo amore.