La verità di Fabrizio Corona sul delitto di Garlasco: “Sulla scena del crimine c’erano quattro persone”

Anche Fabrizio Corona dice la sua sul delitto di Garlasco: in una puntata del suo format in onda su Youtube, Falsissimo, l’ex paparazzo afferma che “a casa di Chiara Poggi c’erano quattro persone”. Corona, che ripercorre i giorni in cui andrò proprio a Garlasco per incontrare le sorelle Cappa si dice convinto dell’innocenza di Alberto Stasi: “Ci sono state tre cose importantissime. Mercoledì sera va in onda Chi l’ha visto? dove si vede Stasi che si abbraccia con Stefania Cappa”. L’ex paparazzo, poi, parla del messaggio inviato da una delle due gemelle Cappa e pubblicato dal settimanale Giallo criticandolo perché “non contestualizzato, un virgolettato interpretato in questo modo è come se dicesse che le sorelle fossero colpevoli”.

Fabrizio Corona, poi, parla di uno scambio di messaggi tra Paola Cappa e Francesco Chiesa Soprani, manager coinvolto in Vallettopoli. In due audio pubblicati dall’ex paparazzo, Paola Cappa spiega che “non parlerà mai con nessuno. Parlo con te in amicizia così (rivolgendosi a Chiesa Soprani ndr), quindi sei tu che non devi fare lo str****, ad andare a sperperare quello che ti sto dicendo. Ma io ho la coscienza a posto, non parlo con nessuno”. Audio che, secondo Corona, hanno sì un valore mediatico ma non giudiziario.

L’ex paparazzo, poi, spiega perché, a suo dire, la famiglia Poggi continua a ritenere Stasi colpevole senza ombra di dubbio: “Stasi è una persona per bene. Ha risarcito la famiglia Poggi per 850mila euro. Facendo debiti. E se Stasi non è il colpevole la famiglia Poggi glieli deve restituire indietro euro per euro”. Secondo Corona, poi, entro l’estate saranno arrestate numerose persone, inclusi membri delle forze dell’ordine: “Se sono andati nel fiume e hanno trovato quello che cercavano il testimone non solo è credibile, ma la procura si muove veloce”.