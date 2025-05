Un lungo abbraccio tra Alberto Stasi e Stefania Cappa: è quanto avvenuto nella caserma dei carabinieri, quattro giorni dopo il delitto di Garlasco. A riproporre il video, già noto, è stata la trasmissione Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3 nella serata di mercoledì 14 maggio. Nelle immagini, che risalgono al 2007, si vedono i due giovani, registrati di nascosto, che con una scusa vengono lasciati soli dai carabinieri. Non appena l’agente abbandona la stanza, il fidanzato di Chiara Poggi e una delle due cugine si abbracciano per alcuni secondi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiNews (@rainewsofficial)

“Non mi lasciano in pace” dice Stefania Cappa. “Neanche a me” replica Stasi. La cugina di Chiara Poggi, poi, chiede ad Alberto Stasi: “Chiara come era?”. “Era pancia in giù sulle scale e proprio un flash, poi sono scappato via” risponde il giovane che poi si preoccupa di non riuscire a terminare la sua tesi. Il video, reso noto all’epoca sempre da Chi l’ha visto?, è stato riproposto alla luce degli ultimi sviluppi sul caso che vedono le sorelle Cappa non indagate ma nuovamente al centro dell’attenzione. Il filmato, tuttavia, fece già discutere all’epoca perché Alberto Stasi dichiarò di conoscere Stefania Cappa ma di non frequentarla.