Nel delitto di Garlasco si torna a parlare delle sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima Chiara Poggi. Le due, che non sono state mai indagate e continuano a non esserlo anche dopo la riapertura dell’inchiesta, sono tornate al centro della vicenda dopo le dichiarazioni a Le Iene di un super testimone. L’accertamento effettuato nella giornata di mercoledì 14 maggio nel canale di Tromello, durante il quale sarebbe stato trovato un martello e altri oggetti ritenuti “interessanti” ai fini dell’inchiesta, nasce proprio dalle affermazioni del misterioso testimone.

L’uomo, infatti, ha dichiarato di aver visto Stefania Cappa con una borsa dal contenuto pesante. La cugina di Chiara Poggi doveva entrare nel palazzo della nonna, che affaccia proprio su quel canale, in quel momento abitata dal fratello maggiore che però si trovava in vacanza all’estero. Non avendo le chiavi, le ha chieste a una vicina. Poi un tonfo nell’acqua, come se qualcosa fosse stato gettato nel canale. La ricerca effettuata dai vigili del fuoco, che hanno dragato il fiume, non è stata casuale ma effettuata in un punto preciso: proprio quello adiacente la casa di proprietà dei Cappa. E proprio lì è stato trovato un martello che, però, sottolineano gli investigatori potrebbe anche essere stato gettato lì da qualcun altro.