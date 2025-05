Ancora un colpo di scena nel caso del delitto di Garlasco: Andrea Sempio, infatti, non si è presentato in procura a Pavia dove era atteso alle 14 di oggi, martedì 20 maggio, per un interrogatorio da condurre in parallelo con Alberto Stasi e Marco Poggi, ascoltato in un’altra sede. La legale di Sempio, Angela Taccia, neanche lei presente in tribunale ha scritto sui social: “Guerra dura senza paura. CPP we love you”. Si tratta di un riferimento al Codice di Procedura Penale. Poco dopo, infatti, l’altro legale di Sempio, Massimo Lovati, ha spiegato: “Atto nullo, lo abbiamo comunicato alla procura. L’invito non conteneva l’avvertenza alla lettera D dell’articolo 375 del codice di procedura penale”.

Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, è attualmente in semilibertà, è invece entrato in tribunale da un ingresso sul retro. “Alberto è sereno. Risponderemo a tutto quello che ci verrà chiesto. Vediamo che domande ci fanno e rispondiamo” ha dichiarato il suo legale, l’avvocato Antonio De Rensis. “Non so se questa storia verrà riscritta, so solo che la stiamo ridisegnando. Non so dire dove questo disegno ci porterà. C’è molta fiducia e rispetto per l’operato della magistratura che non credo operi sulla base di un’idea, come ho sentito, nè su tesi strampalate. È un’indagine molto razionale e molto seria. Stiamo lavorando, cercando di dimostrare che le cose sono andate in maniera diversa”.

Fuori dal tribunale di Pavia sono presenti circa 150 persone tra cronisti, cameramen e curiosi. Tra loro anche Fabrizio Corona, che ha dedicato una puntata del suo format web Falsissimo al delitto di Garlasco. L’ex paparazzo si è fermato a parlare con alcuni cronisti sostenendo l’innocenza di Alberto Stasi e la colpevolezza di Andrea Sempio, prima di andare via. “Una persona – ha dichiarato Corona – ha fatto per tre anni delle investigazioni abusive. Cosa significa? Che ha riscontrato dopo tre anni di indagine chi sono i veri colpevoli, che non è Stasi e sono più di quattro. È riscontrato da prove oggettive”. Corona ha poi riferito che “il supertestimone è andato prima dalla famiglia Poggi, la famiglia non l’ha voluto ascoltare quando sosteneva che il colpevole non è Stasi» ha concluso”.