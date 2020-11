Sfuriata di Sileri in diretta tv: “Siamo in guerra, lo vogliamo capire?” | VIDEO

Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, si è lasciato andare a una sfuriata sulla lotta al Covid-19 durante il suo intervento a Non è l’Arena su La7. “Lo vogliamo capire che siamo in guerra? Stiamo lottando per salvare l’Italia”, ha detto il viceministro, in prima linea sin dai primi mesi dell’emergenza.

“Quando il virus corre troppo i numeri sono sicuramente meno accurati”, spiega Sileri. “Non riuscite a immaginare la mia sofferenza a pensare ai 38mila morti, ai miei colleghi morti. Colleghi mi chiamano ogni giorno per dire ‘fate zone rosse che non ce la facciamo più’. Me ne infischio di 5stelle, PD, della Lega: chi se ne frega. Si parla di sanità, di salute. Punto”.

