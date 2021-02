Covid, le ultime notizie di oggi (9 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Le varianti del Sars-Cov-2 preoccupano il mondo. Il vaccino AstraZeneca è risultato efficace solo al 10 per cento nei casi di variante sudafricana, e per questo Pretoria ha sospeso il suo utilizzo. In Italia sono oltre un milione di persone ad aver ricevuto la doppia dose di vaccino (qui i dati in tempo reale). Il bollettino di ieri ha registrato 7.970 i nuovi casi e 307 morti. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, martedì 9 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – In Argentina quasi 50mila morti e 2 milioni di contagi – In Argentina i dati ufficiali sul Covid mostrano come da inizio pandemia nel Paese si siano registrato quasi 50mila morti (49.398) e quasi due milioni di contagi (1.985.501). I dati emergono dall’ultimo rapporto del ministero della Salute di Buenos Aires. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 227 morti e 5.154 nuovi contagi.

Ore 06.30 – Vaccino, il Regno Unito ordina 50 milioni di dosi vaccino contro le varianti – Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha confermato che il Regno Unito ha ordinato 50 milioni di dosi del vaccino CureVac rivolto specificatamente contro le varianti del Covid identificate di recente. Secondo l’accordo stretto con l’azienda tedesca, i sieri “saranno spediti più avanti nell’anno se richiesti”.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Regno Unito, fonti governo: “Forse necessaria una terza dose di vaccino anti-Covid per contrastare le varianti” – Il governo britannico sta considerando la possibilità che una terza dose di vaccino anti-Covid possa essere necessaria quest’anno per combattere la diffusione delle varianti che sembrano essere più resistenti, come quella sudafricana. A sostenerlo sono fonti del governo.

Covid ultime notizie | Al via vaccinazioni over 80 nel Lazio – È iniziata la vaccinazione degli over 80 allo Spallanzani e in altri 49 punti di somministrazione nel Lazio (di cui 22 nella Capitale). Tra i primi a vaccinarsi all’istituto per le malattie infettive di Roma, è Nicola, un 86enne.

AstraZeneca efficace al 10 per cento su variante Sudafrica. Pretoria sospende utilizzo – Il vaccino Oxford/AstraZeneca offre un’efficacia del 10 per cento contro la variante sudafricana del Covid-19: è il dato rilevato da uno studio dell’Università di Oxford insieme a ricercatori dell’University of the Witwatersrand. Il Sudafrica ha deciso di sospendere temporaneamente l’utilizzo del vaccino.

