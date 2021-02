Covid, Ricciardi: “La convivenza con il virus non funziona, servono zone rosse”

“La convivenza con il virus non funziona, servono più zone rosse”: lo afferma Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, per l’epidemia di Covid che lancia anche un appello a Mario Draghi affinché adotti una strategia di “eliminazione” del virus.

Ospite di Agorà, il programma d’approfondimento in onda su Raitre, Ricciardi, docente dell’università Cattolica, si è detto “preoccupato” poiché la “tendenza dell’epidemia è in peggioramento”.

“Per sintetizzare con i colori, nelle Regioni o nel le aree geografiche che sono state in zona rossa i casi stanno diminuendo, le regioni arancioni sono stabili o in lieve diminuzione, mentre le Regioni gialle stanno peggiorando”.

Il consulente del ministro Speranza, poi, ha sottolineato l’importanza di avere al più presto un governo stabile per la campagna vaccinale che a breve, quando arriveranno altri vaccini, dovrà procedere spedita.

Non solo, l’augurio di Ricciardi è che il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi scelga un’altra strategia nella lotta alla Covid.

Secondo l’esperto, infatti, l’attuale strategia, quella della convivenza con il virus, “non sta funzionando”. “Mi auguro che il nuovo governo lasci questa strategia della convivenza e abbracci quella dell’eliminazione del virus”.

L’unica strategia che sta funzionando, nei Paesi che l’hanno adottata, secondo Ricciardi è infatti la “strategia di eliminazione del virus” (il lockdown). La strategia di convivenza con il Covid, infatti, a suo dire è “deleterio per la salute, per l’economia e anche per la psicologia delle persone”.

“La tendenza dell’epidemia è in peggioramento. Le regioni che sono state rosse stanno migliorando, le regioni gialle stanno peggiorando. Sono abbastanza preoccupato”.@WRicciardi #agorarai pic.twitter.com/3lrJoF08Gw — Agorà (@agorarai) February 8, 2021

